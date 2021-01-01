3000+
Человек окончивших курсы IT School Maxima
50%
Успешно завершили наши курсы и нашли работу по специальности
80%
Зарабатывают от 100 000 руб. через 1,5 года после трудоустройства
Мне нужна помощь в выборе
Инженер-тестировщик
Фронтенд программист
Бэкенд программист
Программирование на С#
Программирование на Python
Билет №1
Билет №2
Билет №3
Билет №4
Билет №5
Билет №6
Билет №7
Билет №8
Билет №9
на реальных задачах, с которыми вы обязательно столкнетесь, начав работать по специальности.
Занятия проходят в группах до 20 человек с индивидуальной обратной связью от преподавателя по каждому домашнему заданию.
На каждом занятии вы приобретаете практические навыки, позволяющие вам решать все более сложные задачи.
Обучение построено на реальных задачах и современных инструментах, с которыми вы будете работать после трудоустройства.
Лучшие выпускники получат возможность пройти практику в Maxima или компаниях-партнерах.
При успешном прохождении курсов трудоустройство гарантировано.
Курс:
Основы тестирования
Срок обучения 2,5 месяца.
Подробнее
36 000 ₽
Курс:
Основы программирования на Java
Срок обучения 6 месяцев
Подробнее
58 000 ₽
Курс:
Junior Automation QA
Срок обучения: 6 месяцев
Подробнее
58 000 ₽
Курс:
Основы Frontend разработки на React
Срок обучения 4.5 месяца
Подробнее
47 000 ₽
Курс:
Основы программирования на C#
Срок обучения 6 месяцев
Подробнее
58 000 ₽
Затрудняетесь с выбором?
Мы поможем!
Разработчик SQL Yandex.Money. В IT-сфере уже 15 лет, 8 лет в разработке
Работает в IT-сфере более 10 лет
Разработчик на Java и JavaScript, общий педагогический стаж более 15 лет.
Senior Automation QA Engineer IT-компании Maxima
Руководитель отдела тестирования системного интегратора Москвы
Веб-программист и тестировщик ПО в компании mail.ru
5 лет занимается автоматизацией тестирования в компании Servers.com
Более 13-ти лет опыта в преподавании IT
Более 7 лет опыта коммерческой разработки
За последние 9 лет он обучил программированию более 1 000 учеников
Имеет опыт создания монолитных приложений различных масштабов.
В IT-сфере более 6 лет
Разработчик SQL Yandex.Money. В IT-сфере уже 15 лет, 8 лет в разработке
Работает в IT-сфере более 10 лет
Разработчик на Java и JavaScript, общий педагогический стаж более 15 лет.
Senior Automation QA Engineer IT-компании Maxima
Руководитель отдела тестирования системного интегратора Москвы
Веб-программист и тестировщик ПО в компании mail.ru
Не только знания, но и практический опыт решения реальных задач от middle/senior программистов, ежедневно применяющих свой опыт на практике
Диплом о получении дополнительного профессионального образования, наличие которого может существенно облегчить дальнейшее трудоустройство
Стажировку и трудоустройство в нашей компании или в компаниях-партнерах для лучших выпускников
Мощную поддержку от преподавателя и группы во время обучения, и самое главное - после его завершения.
Самая лучшая награда для нас — успехи наших студентов! Мы всегда радуемся сданным экзаменам и полученным дипломам наших учащихся. А еще наши студенты радуют нас своими теплыми отзывами.
Спасибо вам за то, что вы с нами!
IT Brick
Университет Иннополис
Test IT
MPI Supply Chain Management
Inno Geotech
JetBrains