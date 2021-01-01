IT School Maxima

  • Обучение у практикующих middle/senior программистов с упором на практику
  • Занятия в малых группах с «живой» обратной связью от преподавателей
  • Помощь в выборе направления обучения и трудоустройстве
100% гарантия трудоустройства
Подобрать курсКаталог курсов

  • 3000+

    Человек окончивших курсы IT School Maxima

  • 50%

    Успешно завершили наши курсы и нашли работу по специальности

  • 80%

    Зарабатывают от 100 000 руб. через 1,5 года после трудоустройства

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Фронтенд программист

Бэкенд программист

Программирование на С#

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Принципы построения курсов

  • Обучение по сертифицированным программам

    на реальных задачах, с которыми вы обязательно столкнетесь, начав работать по специальности.

  • Индивидуальный подход

    Занятия проходят в группах до 20 человек с индивидуальной обратной связью от преподавателя по каждому домашнему заданию.

  • Скорость получения навыков

    На каждом занятии вы приобретаете практические навыки, позволяющие вам решать все более сложные задачи.

  • Современный инструментарий

    Обучение построено на реальных задачах и современных инструментах, с которыми вы будете работать после трудоустройства.

  • Практика в реальных условиях

    Лучшие выпускники получат возможность пройти практику в Maxima или компаниях-партнерах.

  • Гарантия трудоустройства

    При успешном прохождении курсов трудоустройство гарантировано.

Курсы

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Наши преподаватели

  • Преподаватель
    Пётр Масляев

    Разработчик SQL Yandex.Money. В IT-сфере уже 15 лет, 8 лет в разработке

  • Преподаватель
    Андрей Огурцов

    Работает в IT-сфере более 10 лет

  • Преподаватель
    Евгений Кучин

    Разработчик на Java и JavaScript, общий педагогический стаж более 15 лет.

  • Преподаватель
    Алиса Скрынько

    Senior Automation QA Engineer IT-компании Maxima

  • Преподаватель
    Мария Полубелова

    Руководитель отдела тестирования системного интегратора Москвы

  • Преподаватель
    Алексей Соколов

    Веб-программист и тестировщик ПО в компании mail.ru

  • Преподаватель
    Сергей Селезнев

    5 лет занимается автоматизацией тестирования в компании Servers.com

  • Преподаватель
    Шакирзянова Альбина

    Более 13-ти лет опыта в преподавании IT

  • Преподаватель
    Тимур Ялчибаев

    Более 7 лет опыта коммерческой разработки

  • Преподаватель
    Марсель Сидиков

    За последние 9 лет он обучил программированию более 1 000 учеников

  • Преподаватель
    Виктор Бодров

    Имеет опыт создания монолитных приложений различных масштабов.

  • Преподаватель
    Руслан Бакеев

    В IT-сфере более 6 лет

  • Преподаватель
    Пётр Масляев

    Разработчик SQL Yandex.Money. В IT-сфере уже 15 лет, 8 лет в разработке

  • Преподаватель
    Андрей Огурцов

    Работает в IT-сфере более 10 лет

  • Преподаватель
    Евгений Кучин

    Разработчик на Java и JavaScript, общий педагогический стаж более 15 лет.

  • Преподаватель
    Алиса Скрынько

    Senior Automation QA Engineer IT-компании Maxima

  • Преподаватель
    Мария Полубелова

    Руководитель отдела тестирования системного интегратора Москвы

  • Преподаватель
    Алексей Соколов

    Веб-программист и тестировщик ПО в компании mail.ru

Что получит выпускник курса?

  • Знания, опыт и вдохновение

    Не только знания, но и практический опыт решения реальных задач от middle/senior программистов, ежедневно применяющих свой опыт на практике

  • Сертификат и рекомендации

    Диплом о получении дополнительного профессионального образования, наличие которого может существенно облегчить дальнейшее трудоустройство

  • Возможность стажировки

    Стажировку и трудоустройство в нашей компании или в компаниях-партнерах для лучших выпускников

  • Поддержка на всем пути

    Мощную поддержку от преподавателя и группы во время обучения, и самое главное - после его завершения.

Отзывы наших
студентов

Самая лучшая награда для нас — успехи наших студентов! Мы всегда радуемся сданным экзаменам и полученным дипломам наших учащихся. А еще наши студенты радуют нас своими теплыми отзывами.
Спасибо вам за то, что вы с нами!

Оставить отзыв
  • Благодарен курсам от IT школы Maxima!
    Давно мечтал работать в IT сфере, но в 32 казалось, будто уже поздно. Самому было сложно изучать профессию и я наткнулся на курс «Основы тестирования» от IT школы Maxima. Учеба была интересной, завлекательной и довольно объемной.
    Дмитричев Денис
    Основы тестирования
  • Теперь я младший тестировщик ПО!
    Меня порадовало содержание курса - качественно и понятно для человека любой профессии. Было интересно и хотелось обучаться, хотя было действительно сложно, так как опыт никак не был связан с IT. После завершения курса быстро нашла работу, теперь я младший тестировщик ПО с доходом в 40.000₽.
    Калямина Екатерина
    Основы тестирования
  • Курс дал мне важную основу.
    Очень понравилась подача преподавателя Марии, с ней не замечаешь как летит время) Не смотря на отсутствие опыта в IT, курс мне дался легко, постепенно вникали в более сложные темы. Курс дал мне важную основу и структуру и спустя 3 недели устроилась тестировщиком ПО
    Нургалиева Лилия
    Основы тестирования
  • Курс был лёгкий и не сложный!
    Курс был действительно интересным, объяснение материала с каждым занятием вызывало желание изучать профессию дальше. Курс был лёгкий и не сложный, полученные знания помогли мне найти в трудоустройстве. На данный момент я инженер по сопровождению информационных систем Окладная часть 40.000₽
    Семакин Максим
    Основы тестирования
  • Выбором данного курса очень доволен.
    Я учился на курсе «Основы программирования на Java», информация подавалась полезной и структурированной, изучили все основы, принципы ООП, освоили сам язык Java, задачи на занятиях рассматривались те, что будут использоваться в работе.
    Валентин Цюпа
    JAVA
  • Преподаватель профессионал своего дела
    Обучение в Maxima по разработке на Java оказалось действительно мощным, все технологии, заявленные в курсе, были раскрыты максимально, в полном объёме. Отдельную благодарность хочу обратить на преподавателя школы Марселя Сидикова.
    Закиров Айдар
    JAVA
  • Доступная и понятная теория и практика!
    О курсах узнала ещё давно и совершенно случайно) С большим трепетом ждала занятий, удобная платформа проведения через ZOOM, в случае отсутствия можно пересмотреть запись занятия, они публикуются очень быстро.
    Айсылу Залялиева
    JAVA
  • Без труда нашел работу!
    Я прошёл курс Основы програмированния на Java от IT школы Maxima. Ещё до начала курса я узнал, что моим учителем будет Марсель Сидиков, чему я был безумно рад.
    Урматский Юрий
    JAVA
IT School Maxima

Контакты IT School Maxima

Связаться с кураторами образовательных программ и уточнить всю интересующую вас информацию можно по:

Остались вопросы? Мы с радостью на них ответим!

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