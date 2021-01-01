Давно мечтал работать в IT сфере, но в 32 казалось, будто уже поздно. Самому было сложно изучать профессию и я наткнулся на курс «Основы тестирования» от IT школы Maxima. Учеба была интересной, завлекательной и довольно объемной.

Теперь я младший тестировщик ПО!

Меня порадовало содержание курса - качественно и понятно для человека любой профессии. Было интересно и хотелось обучаться, хотя было действительно сложно, так как опыт никак не был связан с IT. После завершения курса быстро нашла работу, теперь я младший тестировщик ПО с доходом в 40.000₽.

